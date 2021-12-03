За отказ надеть медицинскую маску жительницу Артема задержала полиция

За отсутствие медицинской маски женщину заковали в наручники Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Артема средь бела дня заковали в наручники. Произошедшее ее супруг снял на видео и поделился в социальных сетях.

На видео мужчина рассказывает, что его жену задержали прямо в банке. Она хотела снять деньги, но к ней подошли сотрудники местной полиции и надели наручники. Женщина крайне возмущена ситуацией: ей не дали снять наличные средства, стали хватать за руки и требовать надеть маску. Но, по мнению жительницы Артема, ношение масок – лишь рекомендация.

- Никто не имеет права надевать на меня наручники, если я не надела маску. Я сейчас буду звонить адвокату. Хочу составить протокол и написать жалобу, - восклицает женщина.

После перепалки в здании банка, героиню видео отвели к машине полиции. Мужчина хотел сесть в салон, однако ему не позволили. Женщина отказалась ехать куда-либо без своего супруга.

- Это нормально надевать наручники из-за отсутствия маски? Почему сотрудник полиции требует с меня надеть маску? – спрашивает жительница Артема.

Корреспондент «КП-Владивосток» попытался связаться с УМВД Приморья, чтобы узнать подробности ситуации, однако ответ пока не получен.

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