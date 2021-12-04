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Владивосток4 декабря 2021 0:15

В Приморье 4 декабря возможен снег

На дорогах все еще гололедица и снежный накат, до -15 градусов
Руслан НОВИКОВ
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Уикенд в крае будет морозным

Уикенд в крае будет морозным

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье 4 декабря погоду определяет тропосферная ложбина, возможен небольшой снег в некоторых районах края. Снежный накат на дорогах и гололедице не уйдут. Северо-западный умеренный ветер, однако на побережьях - сильный. До -15 граудсов.

Во Владивостоке облачно, хоть и без осадков. Сильный северо-западный ветер из-за близости к морю, температура составит от -8 до - 10.

В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -9...-11°C. В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха -6...-8°C.

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