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Владивосток4 декабря 2021 0:46

Во Владивостоке под суд пойдет отчим, жестоко избивший пасынка

Мальчику было всего 14 лет
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следкоме Приморья рассказали об очередной бытовой драме, которая развернулась в краевой столице. Пьяный 46-летний мужчина избил своего 14-летнего пасынка, за что отправится в суд.

Как сообщили в пресс-службе, по версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый напился и стал конфликтовать с 14-летним подростком. Вскипев, "папаша" несколько раз ударил юношу в живот и по голове. Произошедшее оценили как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело уже на пути в суд. На скамье мужчина ответит по статье части 1 первой статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

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