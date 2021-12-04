Поселок в Приморье 3 дня был отрезан от цивилизации после снегопада

На одной из дорог фура просто застряла. Фото: pgt.vostok

В Приморском крае 30 ноября буйствовал снежный циклон. Погоду на уикенд обещают солнечную: вот только все еще приходится ликвидировать последствия бури. Жители поселка Восток Красноармейского района сообщили в социальной сети, что пункт почти отрезан от цивилизации из-за нечищенных дорог.

- Посёлок Восток отрезан от мира. Сидим без топлива и поставщиков, - написал автор публикации.

Ситуацию бурно обсуждают и в паблике самого пгт.

Фото: pgt.vostok

- Всегда дорогу чистили не смотря ни на что! Техника шла мимо нас с поднятыми ковшами, - написал житель.

Сейчас со стороны села Рощино дорога восстановлена до Востока, на территории поселка все еще работают два грейдера. При этом жители отмечают в комментариях, что проехать все еще практически невозможно.

Накануне из-за неудовлетворительной работы ответственного за чистку дорог мэр Владивостока отстранил его. К тому же, прокуратура края возбудила больше 150 административных дел за ненадлежащую работу управляющих компаний по уборке снега.

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