В Приморье будут собирать гражданские вертолеты Ка-62

Образец демонстрировали на ВЭФ 2021. Фото: пресс-служба краевого правительства

В 2022 году в серийное производство пойдут гражданские вертолеты Ка-62. Они предназначены для многих целей: перевозки пассажиров, оборудования, грузов внутри кабины и экстренной медпомощи. Пригоден в службе спасателей: у двигателей высокая тяговооруженность, так что Ка-62 поможет в спасательных операциях, особенно в горных районах.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Собирать вертолеты будет авиазавод "Прогресс" в Арсеньеве, уже заложен первый фюзеляж серийного Ка-62. Свой первый полет вертолет выполнил в 2017 году, сейчас на предприятии три готовеньких образца.

- Три летных образца вертолета Ка-62 в ноябре успешно закончили программу испытаний. В ходе программы летчики-испытатели выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку работ основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки, - рассказали в ААК "Прогресс".

Ранее о внедрении таких вертолетов в санитарную и лесопожарную авиацию говорил губернатор края Олег Кожемяко. Вертолет спроектирован АО "НЦВ Миль и Камов".

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