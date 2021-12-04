Без средств защиты в отдел полиции: стали известны детали задержания женщины в Приморье

Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Жительницу Артема заковали в наручники накануне, а супруг все снял на видео и выложил в сеть. Все произошло в банке: женщина хотела снять деньги, но не надела защитную маску. В итоге: браслеты и штраф в 2 тысячи рублей. Как выяснилось, административные нарушения возбудили за неповиновение сотрудникам полиции и оскорбления.

Инцидент прокомментировали в краевом управлении МВД. Как утверждают в органе, женшина нарушила постановление губернатора Приморского края № 111-ПГ от 28 октября 2021 г. «О внесении изменений в постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года №21-ПГ «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

- Находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения женщина не реагировала и оказала сопротивление. В связи с этим правоохранители на основании статьи 23 Федерального закона «О полиции» к правонарушительнице были вынуждены применить спецсредства (наручники), - сообщили в пресс-службе.

46-летняя жительница Артема доставлена в отдел полиции, а там на нее составили административные протоколы за неповиновение распоряжению сотрудников полиции и невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности. К слову, дело уже рассмотрел городской суд Артема: все законно. Женщина признала вину.

А вот по факту оскорбления сотрудников по статью пойдет супруг женщины - как сообщили в Следкоме Артема, правонарушение сам сделал достоянием общественности, загрузив видеозапись в сеть.

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