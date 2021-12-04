Если денег нет - для вас: в жилом доме во Владивостоке оставили "подарок" девушкам

Фото: znameni133

Во Владивостоке неравнодушные в жилом доме на Красного Знамени, 133, сделали уникальный "анонимный" подарок. Букет роз жители оставили в парадной дома и прикрепили к трубе.

Об этом сообщили в социальной сети. Взять его может любой желающий: авторы объяснили, что это для мужчин, которые не могут себе позволить подарок для второй половинке, или для девушек, которым давно не дарили букеты.

Фото: znameni133

- Девочки, если вы давно не выкладывали в Instagram букеты и боитесь, что подписчики подумают, что у вас нет мужика - этот пост для вас. Этот букет ждёт своего хозяина на первом этаже. Не волнуйтесь, мы никому не скажем о том, где вы его взяли, - уточнили авторы затеи.

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