Бизнесмен-механик во Владивостоке укусил одного инспектора ДПС и избил ногами другого

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье 50-летний мужчина получил условный срок за весьма агрессивное поведение. Приговор вынесен Советский районный суд Владивостока, 50-летний предприниматель осужден за то, что ухитрился искусать автоинспектора ГИБДД и избить руками и ногами втора.

О случае сообщили в сетевом издании "Золотой мост". Летом 2021 года в бухте Шаморе во Владивостоке экипаж ДПС обратил внимание на жителя. Он не просто переходил дорогу где вздумается, но также был пьян: кричал, ругался и на замечания органов не реагировал. Нападение на сотрудников произошло в служебном автомобиле - инспекторы пытались погрузить буяна в машину, а он три раза ударил одного сотрудника ногой в голову и трижды - кулаком в лицо. Второго инспектора дебошир укусил за руку, при чем трижды.

В отделе полиции выяснилось, что фигурант - индивидуальный предприниматель, занимающийся авторемонтом и продажей запчастей. За "эпизод бешенства" суд приговорил его к четырем годам условного срока.

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