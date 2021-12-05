«Это уже слишком, товарищи-водители». Автолюбители Владивостока объезжают пробки по трамвайным путям

Водитель объехал пробку на Луговой по трамвайным путям Фото: принтскрин видео.

Владивосток уже несколько дней пытается отойти от снегопада, который обрушился на город 30 ноября. Пробки сковали дороги столицы Дальнего Востока, даже в нерабочие дни машины плетутся по магистралям, как улитки друг за другом. У некоторых сдают нервы, как, например, у героя видеоролика, который уже успел разлететься по местным пабликам. Какой-то очень нетерпеливый приморец решил объехать пробку на Луговой по трамвайным путям, чем разозлил других честных водителей и некоторых пешеходов.

- Это уже слишком, товарищи-водители. Пробки в девять баллов не дают вам право так грубо нарушать ПДД, - пишут в комментариях.

Напомним, что столь необычный способ объезда пробки во Владивостоке замечают не первый раз. В начале года на трамвайных путях все в том же районе Луговой попытать удачу решил водитель автобуса. Поступок вызвал споры среди жителей города, люди гадали, накажут ли нарушителя за столь смелую выходку.

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