Находкинская таможня выпустила итоговую декларацию на оборудование для Третьей очереди АО «Восточный Порт»

Фото: АО «Восточный Порт»

Итоговую декларацию на оборудование для специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» выпустила Находкинская таможня. Всего с 2015 года для строительства суперсовременного терминала находкинские таможенники оформили 14,5 тысячи тонн компонентов оборудования стоимостью 5,1 миллиарда рублей.

Как рассказал начальник Находкинской таможни Константин Бондарев, оборудование ввозилось в несобранном виде по одному классификационному коду. Технология «разбитых поставок» не требовала оплаты таможенных платежей в момент ввоза компонентов оборудования, а также предоставления разрешительных документов, необходимых при ввозе товаров по отдельным кодам. Налоги в казну государства – более одного миллиарда рублей – были уплачены после подачи итоговой декларации. Ввоз оборудования в несобранном виде позволил АО «Восточный Порт» обеспечить строительство в установленные сроки объектов проекта Третьей очереди.

Запуск в эксплуатацию проекта Третьей очереди специализированного угольного комплекса стал ключевым событием в новейшей истории АО «Восточный Порт» – тем самым, было реализовано двукратное увеличение специализированных портовых мощностей с достигнутых 25 миллионов тонн до 55 миллионов тонн угля в год. Проект стартовал с нуля без привлечения государственного финансирования. Инвестиции АО «Восточный Порт» составили порядка 40 миллиардов рублей. Запуск Третьей очереди АО «Восточный Порт» состоялся на площадке ВЭФ в начале сентября 2019 года. В режиме реального времени за процессом наблюдали президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Сегодня Третья очередь представляет собой полностью автоматизированный терминал перевалки угля с железнодорожного на морской транспорт. Производственная площадка оснащена новейшим высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. По итогам октября 2021 года с 51-го причала Третьей очереди было отгружено свыше одного миллиона тонн премиальной угольной продукции – рекордный показатель с момента введения в эксплуатацию сверхсовременного терминала.

Сегодня Третья очередь специализированного угольного комплекса – это не только «ворота в Азию» для экспорта российского угля. Это 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Строительство Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» 2012-2019 гг. Фото: Архив АО «Восточный Порт»

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