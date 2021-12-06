Проверка топлива прошла на нефтебазе «Роснефти»

«Роснефть» ввела семиступенчатый контроль качества. Фото: Вадим ПОПОВ

Журналисты «КП-Владивосток» отправились на Вольно-Надеждинскую базу «Роснефть-Востокнефтепродукт», чтобы узнать, как компания осуществляет контроль качества зимнего дизтоплива.

Для крупных игроков рынка контроль качества – вещь естественная. Бесконечные опыты, проверки, идеи по улучшению продукта, тесты и сертификации позволяют предоставлять потребителям высококачественное топливо. «Роснефть» ввела семиступенчатый контроль качества. Все начинается с производства – контроль сырья, полуфабрикатов и товарного продукта. Следующий этап журналисты «Комсомолки» смогли увидеть лично. Цистерна с продуктом проходит все необходимые проверки службы безопасности, специалисты производят забор проб дизельного топлива и отправляют их в стационарную лабораторию, которая располагается на территории нефтебазы.

Журналисты отправились на Вольно-Надеждинскую базу, чтобы узнать, как «Роснефть» осуществляет контроль качества зимнего дизтоплива. Фото: Вадим ПОПОВ

- При отгрузке топлива на нефтебазу мы проверяем герметичность пломбировки железнодорожных цистерн, а движение транспорта отслеживаем с помощью GPS. Следующая ступень – контроль при приемке из транспортного средства на нефтебазе. Потом проверяем качество хранения стационарными сбытовыми лабораториями. Далее топливо снова отгружают для транспортировки на АЗС – транспорт проходит тщательную проверку и отслеживается на всем пути следования. На АЗС топливо проверяется как стационарными (по определенному графику, а также в случае обращений клиентов), так и мобильными лабораториями, - рассказал заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

Для крупных игроков рынка контроль качества – вещь естественная. Фото: Вадим ПОПОВ

О том, как топливо проверяют в лаборатории, и может ли автомобилист самостоятельно определить сезонность дизеля, читайте в материале «Комсомолки».

Цистерна с продуктом проходит все необходимые проверки службы безопасности. Фото: Вадим ПОПОВ

ПО ТЕМЕ

На нефтебазе в Приморье контролируют качество зимнего дизтоплива

Зимнее традиционно используют в тех регионах, где температура не опускается ниже -32°С, Приморье как раз из их числа (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03