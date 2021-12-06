Приморье получит еще 920 миллионов рублей на строительство дамб и плотин

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Совещание министра природных ресурсов РФ Александрова Козлова с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко. По словам главы Минприроды, Приморье получит на строительство дамб и инженерной защиты Приморье получит еще 929 миллионов рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Реализация проектов в Приморье займет четыре года - речь идет об объектах для защиты микрорайона "Семь ветров" в Уссурийске, строительство дамбы в поселке Горные Ключи, сооружения в Рощино и Вострецово, в Лесозаводском ГО. В сумме дамбы смогут уберечь от паводков и наводнений 63,5 тысячи жителей края. Это около 20 километров инженерных сооружений.

Всего в Дальневосточный федеральный округ федералы направят 13,2 миллиарда рублей, обозначил Александр Козлов.

Напомним, в октябре в Приморье у реки Партизанской уже завершили строительство плотины – она должна защитить больше трех тысяч жителей села Золотой Долины. В крае реконструируют еще 14 объектов - один из них - дамба в селе Кугуки.

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