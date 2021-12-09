Детективами едины: приморцы предпочитают не самые «светлые» жанры в кино

Фото: kion.ru

В наш цифровой век невозможно жить без кино: все мы смотрим множество фильмов и сериалов, а за последние годы многие стали настоящими киноманами. Конкретные предпочтения жителей Приморья за 2021 год выяснили аналитики онлайн-кинотеатра KION. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, какие же фильмы предпочитают приморцы. Может, кто-то сможет подобрать себе картину для просмотра на выходных.

Если говорить о российских сериалах, то чаще всего жители нашего края смотрели детективный триллер «Коса» (18+).

– Лично мне очень понравилась эта работа: тонко прописаны характеры главных героев, игра актеров на высоком уровне, и в целом снято со вкусом. Да и вообще, плохой сериал на кинофестивале в Нью-Йорке не наградят, – поделилась директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева на своей странице в Инстаграм.

Второе место досталось черной комедии «Секреты семейной жизни» (18+), а третье – комедии «Афера» (18+).

Фэнтезийный мини-сериал «Дюна» (12+) стал у приморцев фаворитом среди иностранных сериалов. Второе почетное место у скандинавского детектива «Мост» (16+), третье же досталось военной драме «Перебежчик» (16+). В пятерку лидеров вошли турецкий исторический сериал «Воскресший Эртугрул» (16+) и драма «Анатомия страсти» (16+).

В список самых любимых фильмов жителей Приморья попал боевик «Гнев человеческий» (18+), военный фильм «Девятаев» (16+), остросоциальная драма «Общага» (18+) и «Турист» (16+).

Приморцы не обходят стороной и документальные ленты. Самыми просматриваемыми стали «Дуров» (16+), «Карман России» (16+) и «Нерка. Рыба красная» (6+).

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