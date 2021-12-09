Специалисты в Приморье рассказали, как выбрать хорошую выпивку и не отравиться

Девяноста два приморца погибли из-за отравления алкоголем в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии Нового года специалисты министерства промышленности и торговли Приморья решили напомнить жителям, как выбрать качественный алкоголь и не попасться на суррогат. В прямой эфир в Instagram вышел Владимир Домышев, начальник контрольного отдела краевого минпромторга.

В 2020 году из-за алкогольного отравления погибли 96 человек, в 2021 году - 92. Технический спирт поддельного алкоголя чрезвычайно опасен - по факту это древесные отходы и нефть, добавил Домышев.

- Кроме того, такой спирт разливается в пластиковую тару. Спирт - растворитель, и потребители употребляют растворенный пластик, - рассказал специалист.

В первую очередь, не стоит покупать выпивку в местах без лицензии - чрезвычайно велик риск подделки. Кроме того, необходимо изучить этикетку напитка тщательно - вдруг попадетесь на надпись "Сувенирная продукция". Наконец, нужно осмотреть государственную марку и удостовериться, что на ней нет наклейки "Не является акцизной маркой".

Напомним, в крае ведется комплексная борьба с подделками. В сентябре обвинили экс-чиновника в коррупции - за взятки он разрешал торговать алкоголем без лицензии.

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