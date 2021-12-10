Первую в Приморье солевую пещеру открыли для пациентов с болезнями легких

Солевая пещера (галокамера) в Липовцах Фото: Правительство Приморского края

В Приморье открылась первая в крае галокамера, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе регионального правительства. Она появилась в селе Липовцы, в отремонтированном отделении отделения медицинской реабилитации и консультативной диагностики №2.

Такая терапия помогает достигнуть ремиссии при заболеваниях бронх и легких, повышает иммунитет, помогает при аллергии и болезнях нервной системы, заверили в пресс-службе. Преимущественно, пациентами будут дети.

- Это большое достижение, что мы приближаем высококвалифицированную медицинскую помощь к населению отдаленных территорий края. Теперь жителям Октябрьского и близлежащих районов не надо ехать за этой помощью в Уссурийск или Владивосток, - рассказала Ирина Медведева, представитель правительства края на открытии.

Детский фтизиопульмонологический, добавила она, центр уже стал лучшим на Дальнем Востоке по уровню медицинской реабилитации и оснащенности, а политика развития аналогичных центров на уровне правительства региона признана верной. Все они должны быть одинаково высокого уровня, чтобы максимально сохранять здоровье приморских детей

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