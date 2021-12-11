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Владивосток11 декабря 2021 7:04

Житель Приморья упал с восьмиметровой высоты и остался жив

Пострадавший даже отказался от госпитализации после осмотра медиками
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сотрудники МЧС России спасли из колодца жителя Уссурийска. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Происшествие случилось в пятницу, 10 декабря. В колодец, расположенный на улице Куйбышева, упал человек. Об этом пожарным сообщил другой местный житель, и к указанному месту незамедлительно были направлены подразделения 32-й пожарно-спасательной части.

Проведя разведку, специалисты установили, что в колодце, на глубине примерно восьми метров находится мужчина. При помощи штурмовой лестницы и спасательной верёвки пожарные эвакуировали пострадавшего и передали врачам скорой медицинской помощи. Мужчина от госпитализации, кстати, отказался.

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