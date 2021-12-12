РРПК поздравила своих подшефных с юбилеем

Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Русская Рыбопромышленная Компания поздравила коллектив коррекционной школы-интерната I вида для глухих и слабослышащих детей (КШИ) с юбилейной датой. В этом году подшефная школа РРПК отмечает 95-лений юбилей со дня основания.

В честь праздника РРПК подарила школе сертификат на покупку нового компьютерного оборудования, обучающих анимационных программ, а также большой праздничный торт.

– Очень важно, чтобы ребята могли найти себя в будущем, реализоваться в какой-то профессии или творчестве. Наша дружба со школой с каждым годом становится все крепче. Мы наблюдаем, как ребята растут, развиваются, учатся чему-то новому, и очень рады быть причастными к их успехам, – сказал генеральный директор Русской Рыбопромышленной Компании Виктор Литвиненко.

Руководитель РРПК посетил открытое занятие по технологии, где совместно с ребятами поучаствовал в рабочем процессе обтачки изделий на токарном станке. В мультстудии гостям показали новые творческие работы детей, а также обсудили дальнейшие учебные планы. После экскурсии воспитанники школы-интерната пригласили гостей на чаепитие, где в дружеской обстановке принимали поздравления и подарки от РРПК. Воспитанники школы подготовили ответный сюрприз. Своими руками они изготовили маяк, как символ верного пути и надежды, и его подарили коллективу Русской Рыбопромышленной Компании.

Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

– В эту поделку вложено очень много детского труда и старания, каждый из ребят проявил свое творчество, фантазию, талант. Дети большие молодцы, нам очень приятно получать подарки, которые они делают своими руками. 95 лет – большая дата. Поздравляем школу с юбилеем! Счастья, благополучия, здоровья всем ребятам и педагогам, – отметил Виктор Литвиненко

Социальному партнерству между РРПК и коррекционной школой-интернатом I вида для глухих и слабослышащих детей уже несколько лет. Предприятие помогает ребятам адаптироваться в социуме, найти увлечение по душе, освоить навыки различных профессий. В конце 2019 года при поддержке РРПК на базе школы была создана мультипликационная студия, в которой с большим энтузиазмом занимаются ребята и уже демонстрируют свои умения на Всероссийских конкурсах анимации. Компания также оплачивает работу педагога студии. В 2020 году РРПК оборудовала в школе классы технологии современными токарными станками и швейными машинками.

Фото: Русская Рыбопромышленная Компания

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03