Кризис миновал

Фото: Илья КОЛЕСНИК

Ситуация с каботажными перевозками в портах Дальнего Востока стабилизировалась. Транспортные компании региона при плотном взаимодействии с органами государственной власти выполнили завоз социально значимых товаров на Камчатку, Сахалин, Чукотку и Магадан.

По словам главы Минтранса России Виталия Савельева, за последний месяц проведена большая работа по разрешению проблемы каботажных контейнерных перевозок. Благодаря совместным усилиям министерства, властей регионов и транспортных компаний удалось вывезти все накопившиеся в Приморье социально значимые грузы. Все вновь прибывающие грузы этой категории незамедлительно отправляются в порты назначения.

Проблема, с которой столкнулись на Дальнем Востоке, носила глобальный характер. Международный логистический кризис, возникший в пандемию, и последовавший за этим отложенный спрос на грузоперевозки, а также инцидент в Суэцком канале привели к тому, что многие компании решили перевозить грузы через порты Дальнего Востока, что вызвало беспрецедентную нагрузку на них. По данным участников рынка, суммарная загрузка портовых мощностей Дальнего Востока составляет почти 90%. Не все компании, имеющие отношение к грузоперевозкам в регионе, были готовы к такому небывалому росту. Так, порты испытывали серьезные проблемы с приемкой грузов, суда простаивали на рейде по несколько дней в ожидании обработки. Одна из причин таких задержек – это то, что большая часть портов региона работает ограниченное количество дней в неделю и не в круглосуточном режиме. Порт Петропавловска-Камчатского, к примеру, работает только 6 дней в неделю, порт Магадана – 5 дней в неделю, порт Корсакова – 7 дней в неделю, но не работает в ночное время суток.

В кризисной ситуации, когда другие порты c трудом справлялись с каботажными грузами, во многом именно Владивостокский морской торговый порт принял на себя возросший грузопоток, отвел под это направление три из пяти контейнерных причала, продолжил работать 24/7 и оперативно обрабатывать суда. Так, уменьшение объемов каботажа в регионе на 7% для ВМТП обернулось ростом на 11% в этом году. За осенний период порт принял 60 судозаходов каботажного направления, обработал более 35 тысяч груженных контейнеров, в том числе с товарами первой необходимости, для дальнейшей отправки на Камчатку, Сахалин, Магадан и Чукотку.

Фото: Илья КОЛЕСНИК

На эти цифры повлияло и решение группы FESCO выделить три дополнительных судна. На линию между Владивостоком и портом Корсаков было поставлен контейнеровоз «ФЕСКО Янина», который стал самым крупным судном, когда-либо заходившим в порт Корсаков. На магаданской линии начали работу теплоходы «ФЕСКО Пионер» и «Билибино», которые оказывают поддержку двум другим судам, работающим на этом направлении. В ноябре и декабре вместе они совершат 10 рейсов в регион и доставят порядка 3 700 TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера) грузов.

В конце ноября губернатор Чукотки Роман Копин отчитался, что северный завоз обеспечен на 100%, и это удалось сделать во время открытой навигации. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поблагодарил компанию FESCO за плодотворную работу по своевременному снабжению Камчатского края товарами народного потребления, строительными материалами, промышленным оборудованием и спецтехникой.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в свою очередь призвал региональные власти к координации работы. «Что касается северного завоза, то я отработал в двух регионах, где есть северный завоз, где все поставки связаны с морем. Скажу так: все зависит от региональной власти. Если мне был нужен груз, то я отслеживал контейнеры, знал все их номера, знал всю цепочку: в какой порт они приходят, на какое судно будут грузиться. Раньше мы этим сами занимались, и как говорится, на кончиках пальцев держали каждый пароход, каждый контейнер. Поэтому вопрос по северному завозу должен решаться исключительно приоритетностью отправки грузов на север и работой региональных властей», – отметил Кожемяко, выступая в декабре на круглом столе «Логистика через Дальний Восток: новые вызовы и системные проблемы».

По мнению экспертов, полная нормализация ситуации с доставкой грузов на Сахалин, Магадан и Камчатку ожидается в середине декабря, но уже сегодня можно не сомневаться, что жители северных регионов без продовольствия и товаров первой необходимости не останутся.

Фото: Илья КОЛЕСНИК

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