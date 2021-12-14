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Владивосток14 декабря 2021 7:25

Снегопад 15 декабря предрекли Приморью синоптики

Ночь будет теплой
Руслан НОВИКОВ
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Не все приморцы рады очередному снегу

Не все приморцы рады очередному снегу

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 15 декабря, Приморский край может посетить снегопад. Над краем будет перемещаться циклон, который и принесет небольшие снежные осадки в некоторых районах края, выяснила "КП-Владивосток" у портала "Примпогода".

По сообщению синоптиков, ночь будет теплее, чем ночь на 14 декабря. Ночные температуры в крае будут варьироваться от -9 до -17, на побережье и юге: от -1 до -8 градусов.

Днем снег прекратится. На юге и побережьях потеплеет до -1...+3. Во Владивостоке при этом осадков не предрекают. В столице Дальнего Востока будет облачно, температура ночью составит до -4 градусов (достаточно тепло для декабря), а днем - 0 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03