Из Приморья попытались вывезти раритетный учебник алгебры 1916 года

Тематическое фото. Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музею Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева передали уникальную вещь - сборник "Курс алгебры и собрания алгебраических задач" Николая Шапошникова. Книга была переиздана в 1916 году. Обнаружили ее тоже необычно, при чем сотрудники таможни. Раритет пытались вывезти из Приморья, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе музея.

"Преступление" пресекли сотрудники Владивостокской таможни. Книга-раритет изъята у гражданина, который хотел уехать из России - он сообщил, что книга принадлежала его бабушке. Однако она подлежит декларации, и об этом мужчина не знал.

- Предметы, возраст которых превышает 100 лет, а в некоторых случаях 50 лет (награды, к примеру), федеральный закон относит к культурным ценностям. А значит, они должны быть задекларированы владельцем, - сообщили в пресс-службе.

Книгу передали в Музей имени Арсеньева, однако дальнейшая судьба экспоната под вопросом: возможно, его под опеку возьмут другие музеи. Это решают в Минкульте России.

Отметим, Николай Николаевич Шапошников (1888-1954) - видный военно-морской деятель, математик и педагог, профессор и доктор технических наук.

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