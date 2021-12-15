Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток15 декабря 2021 3:29

Из Приморья попытались вывезти раритетный учебник алгебры 1916 года

Ценную книгу передали Музею истории Дальнего Востока имени В.К, Арсеньева
Руслан НОВИКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Тематическое фото. Из архива КП

Тематическое фото. Из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музею Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева передали уникальную вещь - сборник "Курс алгебры и собрания алгебраических задач" Николая Шапошникова. Книга была переиздана в 1916 году. Обнаружили ее тоже необычно, при чем сотрудники таможни. Раритет пытались вывезти из Приморья, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе музея.

"Преступление" пресекли сотрудники Владивостокской таможни. Книга-раритет изъята у гражданина, который хотел уехать из России - он сообщил, что книга принадлежала его бабушке. Однако она подлежит декларации, и об этом мужчина не знал.

- Предметы, возраст которых превышает 100 лет, а в некоторых случаях 50 лет (награды, к примеру), федеральный закон относит к культурным ценностям. А значит, они должны быть задекларированы владельцем, - сообщили в пресс-службе.

Книгу передали в Музей имени Арсеньева, однако дальнейшая судьба экспоната под вопросом: возможно, его под опеку возьмут другие музеи. Это решают в Минкульте России.

Отметим, Николай Николаевич Шапошников (1888-1954) - видный военно-морской деятель, математик и педагог, профессор и доктор технических наук.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03