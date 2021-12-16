Живодер или нет? Владивостокцы подняли панику из-за питомца, скулящего из гаража

Хозяин оставил хаски на два часа в гараже и вернул питомца домой.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В социальных сетях Приморья появилась новость о бедной собаке, которая оказалась заперта в гараже. Жительница Владивостока, услышав скулеж и лай, поспешила снять помещение на видео.
По словам женщины, она шла мимо гаража на Амурской улице, на спуске к Кунгасному пляжу и услышала, как в одном из гаражей скулит собака. Горожанка не растерялась и достала телефон.
- Может живодёр, а может и «хозяин» так обошёлся со своей собакой. Помогите спасти малыша, - написано в тексте.
На видео отчетливо слышен жалобный скулеж, который перерастает в громкий лай и заглушает слова женщины. В комментариях люди начали переживать за состояние бедняги. Кто-то поделился историей, как спас котенка из мусопровода, взломав дверь, и посоветовал сделать также с гаражом.
Но не все разделили всеобщее волнение за животное.
- Может у неё там все условия, нечего соваться не в своё дело.
В комментариях нашелся хозяин собаки, который постарался всех успокоить. Как оказалось, он оставил хаски на пару часов в гараже, но с какой целью – не объяснил.
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