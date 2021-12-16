Центр Владивостока остался без света

Из архива КП Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во Владивостоке аварийно отключили электропитание по ряду адресов в центре города. Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", без света остались порядка двух десятков домов: адреса на Лазо, Светланской, Корабельной Набережной и Семеновской.

Нет электроэнергии также в домах на Уборевича, 28, 15, 12а, Прапорщика Комарова, 45, обесточены дома на Адмирала Фокина и других улицах.

Электричество пропало в 15:40. Ситуацию прокомментировали в МУПВ ВПЭС. Авария произошла на сетях ДРСК, бригада уже выехала на место.

- В 15.40 зафиксировано отключение в сетях АО "ДРСК". Электроснабжение частично нарушено в центральной части города Владивостока. Ожидаемое время включения - 1 час, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе компании.

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