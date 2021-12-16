Первые жертвы снегопада: осадки во Владивостоке привели к аварии - пробка колом

В этому участке огромный затор. Фото: dps_vl

На Рудневском мосту во Владивостоке частично перекрыли одну полосу. Причиной стало ДТП, обстоятельства которого сейчас устанавливают. На месте работает скорая.

Об этом "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей (dps_vl). Легковой автомобиль врезался в другой. Из-за перекрытия полосы образовалась большая пробка.

- Небольшой снег выпал, как так произошло? - пишет жительница в комментариях.

Напомним, во Владивостоке из-за непогоды моментально образовался затор движения до 7 баллов. Центр города стоит, и ситуация только ухудшается. Синоптики при этом рассказали корреспонденту "КП", что снегопад не так страшен и скоро закончится.

ПО ТЕМЕ:

Небольшой снегопад во Владивостоке вновь сковал дороги города пробками до 6 баллов

Осадки начались в 15 часов 16 декабря (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03