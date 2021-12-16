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16 декабря 2021 8:00

На "строгаче" в Приморье у осужденного изъяли крупную партию наркотиков

К основному сроку ему могут прибавить еще до десяти лет
Марк КАПУСТИН
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При проверке у одного из осужденных нашли наркотики.

При проверке у одного из осужденных нашли наркотики.

Фото: Борис КОКУРИН

Оперативные мероприятий сотрудников ГУФСИН в колониях регулярно приносят свои результаты: у осужденных находят различную «запрещенку», что грозит новым сроком ее обладателям. Очередной рейд оперативников в приморской колонии строго режима принес неожиданный результат.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что сотрудники ФКУ ИК-33 в Спасске-Дальнем получили оперативную информацию о наличии у одного из осужденных запрещенных веществ. Во время проверки сотрудники ГУФСИН установили факт хранения наркотиков. Всего было обнаружено около 50 граммов гашишного масла, что является крупным размером.

По предварительным данным, запрещенные вещества были перекинуты через забор на территорию колонии. Наркотики направили на экспертизу, а по факту их обнаружения проводится проверка. Хранившему гашишное масло осужденному грозит дополнительный срок до 10 лет. Личность поставщика противозаконной передачки устанавливается.

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