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16 декабря 2021 10:15

Пироман из Приморья сжег детские коляски, мешающие ему ходить

Мужчина спалил имущество трех семей на десятки тысяч рублей
Марк КАПУСТИН
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От действий мужчины пострадало имущество соседей.

От действий мужчины пострадало имущество соседей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычный поджигатель попался в руки сотрудников правопорядка в ЗАТО Фокино после жалоб местных жителей. Объектом внимания пиромана становились детские коляски, оставленные на лестничных клетках.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что на неизвестного поджигателя пожаловались сразу несколько жильцов дома на улице Белашева. Пострадавшие сообщили, что в результате умышленного поджога сгорели оставленные ими на ночь на лестничной площадке третьего этажа детские коляски.

Неизвестный злоумышленник облил их горючей жидкостью, а затем устроил пожар и скрылся. Стоимость каждой уничтоженной огнем коляски составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Владельцы сгоревшего имущества обратились за помощью в полицию и попросили наказать хулигана.

Стражам порядка не понадобилось много времени, чтобы установить личность и задержать подозреваемого в поджоге. Им оказался сосед пострадавших, который таким образом решил выразить свое отношение к другим жильцам, которые, по его мнению, «заставили все колясками и мешают спокойно ходить».

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. За умышленное уничтожение чужого имущества пироману грозит не только крупный штраф, но и до 5 лет лишения свободы.

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