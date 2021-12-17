Стрелял и угрожал убить: житель Приморья ворвался с ружьем в дом соседки

Пьяный знакомый ворвался в дом соседки с оружием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Устроивший стрельбу в частном доме Лазовского района хулиган не только сильно напугал женщину с детьми, но и переполошил местную полицию. Мужчина угрожал убить хозяйку жилища и устроил поджог.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», вечером мужчина с охотничьим ружьем влез через окно в дом своей знакомой, которая в этот момент занималась детьми. Нетрезвый сосед набросился на перепуганную женщину и стал угрожать ей расправой.

Сначала он наводил на свою жертву оружие и обещал ее убить, а затем в присутствии детей несколько раз выстрелил в стены и потолок. Их крики и плачь не вразумили незваного гостя, поэтому мужчина напоследок облил горючей жидкостью диван, поджог его и скрылся.

Женщина быстро вывела шокированных увиденным детей на улицу, а затем потушила диван, не дав огню перекинуться на весь дом. Ущерб от возгорания составил около 50-ти тысяч рублей. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и сообщила о нападении. Хозяйка дома указала фамилию злоумышленника, которого вскоре задержали. Внятно объяснить причины своего поступка нетрезвый мужчина не смог.

По факту угрозы убийством, хулиганских действий и порчи имущества проводится доследственная проверка.

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