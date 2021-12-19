Самолет-призрак сняли на видео приморцы, летевшие рейсом Владивосток-Южно-Сахалинск

Самолет-призрак на маршруте Дальнего Востока. Фото: pogoda_25_region

В Сети оказались видеокадры, снятые пассажирами рейса "Владивосток-Южно-Сахалинск". Накануне приморцы, летевшие на судне, заметили самолет-призрак и не на шутку перепугались. Оказалось, в деле замешано уникальное оптическое явление, выяснила "КП-Владивосток" в соцсети (pogoda_25_region).

На облаках появился силуэт самолета - это отражение авиасудна. При этом периодически можно заметить, что оно также переливается цветами радугами. Такое можно увидеть даже реже, чем радугу Гало (вторичное свечение вокруг источника света).

Глория (gloria — украшение; ореол) — оптическое явление в облаках. Наблюдается на облаках, расположенных прямо напротив источника света. На нем появляются разноцветные круги. К этому прибавилась тень самолета, что делает явление еще более уникальным.

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