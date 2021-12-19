За минувшие сутки 508 человек вылечились от коронавируса в Приморье

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 454 человека, всего зафиксировано 96 736 случаев заражения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Прим этом вылечили болезнь 508 жителей края - это рекордное число. Всего за весь период пандемии болезнь одолели 81 306 человек. Три приморца с болезнью не справились, а всего скончались от инфекции 1 488 человек.

Напомним, продолжается прививочная кампания. На 19 декабря привито как минимум первым компонентом уже 877 984 человека, однако план еще не выполнен. Темп вакцинации существенно снизился - например, за минувшие сутки привились всего 1 901 человек.

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