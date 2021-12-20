Жители Приморья могут оформить и оплатить посылку через приложение Почты России

Фото: АО «Почта России»

Оформить и оплатить отправку посылок можно в мобильном приложении Почты России.

В мобильном приложении внизу экрана выберите кнопку «Отправка».

Заполните адрес отправителя и получателя, затем выберите способ доставки и вес посылки в граммах. При оформлении посылки дистанционно можно указать примерный вес отправления. Если при приеме вес будет меньше указанного, часть денег вернется на вашу банковскую карту и наоборот.

В дополнительных услугах выберете: ценность, с описью или с наложенным платежом, или пометку «Осторожно», если у вас что-то хрупкое в посылке.

Выберите способ оплаты «Онлайн».

Для оплаты услуги онлайн нажмите «Оплатить».

Распечатайте бланк, на котором уже есть трек-номер для отслеживания, приклейте на посылку и в течение 72 часов отнесите в любое почтовое отделение. Посылки, оформленные и оплаченные в мобильном приложении, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто передать посылку оператору. После обработки отправления сотрудником Почты России на ваш электронный адрес, оставленный при регистрации, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком. При этом отслеживать доставку предоплаченной посылки можно сразу, т.к. трек-номер присваивается на этапе оформления бланка.

Если же сходить на почту нет возможности, курьер заберет вашу посылку и доставит ее в отделение. Для его вызова перейдите в соответствующий раздел и оставьте заявку.

Напомним, посмотреть короткий видеоролик о том, как отправить посылку через мобильное приложение можно по ссылке: https://youtu.be/JJO6uiVFHXQ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03