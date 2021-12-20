Полиция накрыла гастарбайтеров, несколько месяцев подделывающих консервы во Владивостоке

Нелегальные мигранты "наклепали" до 50 тысяч банок. Фото: _dps_vdk

В Приморье полиция обнаружила фабрику поддельных продуктов питания. На улице Фадеева во Владивостоке нелегальные мигранты несколько месяцев клеили этикетки с известных брендов на просроченную, либо дешевую и малоизвестную продукцию. Контрафакта из консервов горошка, майонеза и томатной пасты нашли более 50 тысяч банок.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей. Этикетки известных фирм печатались на обычном принтере и наклеивались на продукцию малоизвестных компаний. Например, для подделки сайры использовали рыбу одного из производителей в Подмосковье, - она чудом превращалась в продукт "Примрыбаснаб". Часть продукции продавали на фадеевском рынке. Каждая банка могла принести до 90 рублей.

Редакция уточнит обстоятельства у органов правопорядка.

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