Неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи в Приморье

Без света остались больше трех тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пожарском районе Приморья неизвестные расстреляли изоляторы на опорах линии электропередачи 20 кВ филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК»). В результате действий вандалов без электроснабжения остались жители четырех населенных пунктов, в которых проживает более трех тысяч человек.

Вчера, 19 декабря, в 17:10 было зафиксировано отключении линии электропередачи 20 кВ в Пожарском районе. Для выяснения причин отключения линии на место была направлена оперативная бригада. В ходе осмотра линии были обнаружены следы применения огнестрельного оружия, на изоляторах остались следы от пуль. Всего было повреждено девять изоляторов на трех опорах. Энергетики незамедлительно провели ремонтно-восстановительные работы по замене изоляторов, которые продолжались более десяти часов. После чего электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Стоит отметить, что линия 20 кВ обеспечивает электроснабжение четырех сел Пожарского района – Красный яр, Олон, Соболиное, Ясеневое. Линия была введена в эксплуатацию в 2019 году, после чего потребители отдаленных населенных пунктов были подключены к централизованному электроснабжению. Ранее жители этих населенных пунктов получали электроэнергию от дизельных генераторов.

По факту повреждения изоляторов на воздушной линии электропередачи энергетики Приморских электрических сетей подали заявление в полицию. Такие действия подпадают под статью 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» и наказываются штрафом в размере до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до трех лет. Кроме того, виновные лица должны будут возместить причиненный энергокомпании ущерб.

– Хотим обратить внимание всех граждан на серьезность последствий от подобных действий, – сообщил главный инженер структурного подразделения Западные электрические сети приморского филиала ДРСК Алексей Обухов. – В условиях низких температур данный факт можно рассматривать, как умышленный срыв прохождения отопительного сезона на севере региона. Кроме того, в результате таких актов вандализма происходят не только перебои с электроснабжением потребителей, но и жизнь людей может оказаться под угрозой.

Энергетики обращаются к жителям Приморья с призывом сообщать о противоправных фактах в органы внутренних дел или по телефону единого Контакт-Центра ДРСК – 8-800-1000-397.

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