Морозы окрепнут в Приморье 21 декабря

Во Владивостоке похолодает до -13 градусов к вечеру Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье окрепнут морозы, идущие в край вместе с антициклоном из Якутии. Переменная облачность, возможны снежные осадки. Местами ветер будет очень сильным, температура до - 11 градусов.

Во Владивостоке солнечно. Температура составит от -3 до -5, осадков не ожидается, однако дальневосточную столицу атакует сильный ветер. К вечеру столбики термометров опустятся до -13 градусов.

В Уссурийске переменная облачность и такой же силы ветер. От -6 до -8 градусов. В Находке облачно, возможен небольшой снег. Ветер слабый, но усилится во второй половине дня. От -1 до -3 градусов.

Ранее о морозах и погоде на Новый год говорил Борис Кубай, глава Примгидромета.

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