В Артеме при мощном пожаре сгорел один из выставочных домов

На место происшествия выехали пожарные. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dpskontrol_125rus

Серьезное ЧП произошло минувшей ночью в Артеме: загорелся дом в районе КП 2 на Угловом. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Ночью 20 декабря в Артеме в микрорайоне Угловое произошел пожар. Огонь поглотил выставочный дом из бруса, который стоял там много лет. Видео происшествия выложили в социальные сети. На кадрах видно, что пламя окутало все здание, горит крыша, а густые клубы дыма устремляются вверх. Также можно заметить пожарного, который пытается устранить катастрофу.

Приморцев опечалила новость, о чем они написали в комментариях.

- Очень красивый комплекс был, каждый раз ехал мимо и глаз радовался, а теперь тоска будет.

Также люди отметили, что на месте не было сторожа, территорию домов охраняли только собаки.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь при пожаре. В пресс-службе МЧС Приморья «Комсомолке» сообщили, что обстоятельства происшествия уточняются.

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