Приморский филиал ДРСК обеспечил свои подразделения дизельными генераторами

Фото: АО «ДРСК»

В филиал «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) поступили 24 дизель-генераторные установки которые распределены в районы электрических сетей филиала. Их планируется задействовать в период проведения восстановительных работ и ремонтов на энергообъектах.

Мощность каждого дизельного генератора составляет 250 кВт. Сейчас общая мощность, приобретенных Приморскими электрическими сетями генераторов, доведена до 6 МВт. В случае нештатных ситуаций, например, связанных с неблагоприятными погодными условиями, дизельные генераторы обеспечат резервное электроснабжение объектов жизнеобеспечения, систем водо- и теплоснабжения потребителей, социально-значимых объектов.

Также в 2021 году в филиале приобретена дополнительная автомобильная и специальная техника, в том числе мульчеры для чистки просеки, бульдозеры, автокран, полуприцепы-тяжеловозы и другое.

Напомним, что оснащение приморского филиала ДРСК дополнительным оборудованием предусмотрено в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). В рамках программы МиРЭК проводится комплексная реконструкция и модернизация энергообъектов во Владивостоке, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах, Артемовском и Партизанском городском округах. Итогом реализации программы станет повышение надежности электроснабжения потребителей.

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