Машины рыбаков на реке Артемовке в Приморье массово уходят под лед

Фото: принтскрин видео, vladivostok125

Рыбаки Приморья вновь поражают: несмотря на неоднократные предупреждения МЧС, рыболовы выходят на неокрепший лед - в том числе на личных автомобилях. Об этом "Комсомольская правда - Владивосток" узнала из соцсетей:

На кадрах, которые опубликовал очевидец, машины вышли на лед на реке Артемовке (Майхэ) вблизи одноименного города. Автомобили рыбаков медленно уходят под лед: видно, часть колес уже обволакивает вода.

- Замерзнет, и никто уехать не сможет, - подчеркнул автор видео за кадром.

Напомним, недавно подд лед ушел автомобиль в Находке - Toyota Corolla удалось вытащить лишь спустя день. А минувшей весной под лед машины уходили массово, одна за другой - трагедия случилась в районе Тавричанки.

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