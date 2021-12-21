Семеро сотрудников «Восточного Порта» добились почетного звания «Приморский барс»

Фото: АО «Восточный Порт»

Портовики-«восточники» вновь оказались на высоте – и в прямом и в переносном смысле. Под занавес уходящего года специальные нагрудные знаки и свидетельства о покорении десяти знаковых для края горных вершин вручили представители Приморской федерации спортивного туризма семерым сотрудникам АО «Восточный Порт» – Илье Портнову, Екатерине и Алексею Алексеенко, Виктории Харитоновой, Андрею Папанову, Игорю Косицыну и Дмитрию Вихареву. Почетная символика была разработана организацией в конце 1990-х годов благодаря инициативе известного туринструктора, Заслуженного путешественника России Олега Береснева, и вот уже на протяжении почти четверти века счастливыми обладателями значков «Приморский барс» становятся жители и гости края, побывавшие на вершинах гор Фалаза, Снежная, Сестра, Ольховая, Голец, Лысая, Туманная, Облачная, Читинза и Пидан.

Подготовка к сложным восхождениям стала возможной для молодых портовиков благодаря поддержке АО «Восточный Порт», предоставившего своим сотрудникам спортивный зал и тренажеры для тренировок. В свою очередь, Фонд «Восточный Порт» в рамках реализации собственных программ социального развития «Спорт» и «Команда Восточного» обеспечил соискателей «Приморского барса» необходимой экипировкой, корпоративной атрибутикой и организовал доставку команды до стартовых точек.

Команда компании на Фалазе. Фото: АО «Восточный Порт»

– Самое яркое впечатление при подъеме на вершины больших сопок – это уникальная красота приморской тайги в разное время года, чистый воздух и торжественное безмолвие. А еще – то самое чувство товарищества, коллективного духа, которое ощущают все участники экспедиции, стоя на вершине с единомышленниками в сине-белых цветах «Восточного Порта», а вокруг тебя головокружительная высота, – поделилась работник предприятия, «Приморский барс» Екатерина Алексеенко. – Сегодня вся наша дружная команда празднует большой успех. Я считаю, это личная победа каждого из нас и показатель большой работы над собой. Всего этого мы смогли достичь благодаря мощной поддержке своих коллег по работе и, конечно же, стабильной помощи родного «Восточного Порта».

Награды ребят, покоривших десять знаковых вершин Приморья. Фото: АО «Восточный Порт»

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