В Надеждинском районе Приморья обновят электросети

Без света в Надеждинском районе остались больше 700 домов из-за аварии в минувшие выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Энергетики Приморья комплексно займутся реконструкцией электросетей Надеждинского района Приморья. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это должно повысить качество и надежность электроснабжения.

Причиной аварии на сетях в минувшие выходные стала нагрузка на сети - в зимний период логично вырос "запрос" потребителя: кто второй холодильник подключил, кто - грейку.

- В настоящий момент филиал АО ДРСК-ПЭС готовится ко вводу дополнительных мощностей, в частности, фидера №7 для исключения подобных ситуаций в будущем. Также это позволит перераспределить нагрузку между фидерами №6 и №17 для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, - сообщили в пресс-службе.

При этом уже сейчас, по данным правительства, 70% новой высоковольтной линии ВЛ 6 КВ уже построено. Закончить планируют к 23 декабря. 21 декабря возможны отключения до 17 часов вечера - провода линии заменят на комплектующие с большим сечением, чтобы увеличить пропускную способность. В пресс-службе заверили, что и в селе Прохладное до 27 декабря завершат реконструкцию электрооборудования.

Вполне возможно, что решить проблемы с электропитанием в районе решили после прокурорской проверки. В ночь на 19 декабря без света остались порядка 700 домов и тысячи жителей поселков.

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