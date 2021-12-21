Амурные отношения закончились убийством: житель Артема отомстил экс-возлюбленной за рану

Семейная жизнь жителей состояла из ссор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагическим финалом закончились любовные отношения проживавшей в гражданском браке семейной пары из Артема. Ранее женщина попыталась убить мужчину, но он вышел из больницы после ранения и уже сам расправился с бывшей возлюбленной.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», об убийстве уроженец Благовещенка рассказал сам, приехав сдаваться в одно из отделений полиции Владивостока. По словам 45-летнего мужчины, около двух месяцев назад между ними произошла ссора, в ходе которой сожительница нанесла ему серьезное ножевое ранение.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он длительное время находился на лечении. Когда мужчина поправился, то приехал к своей сожительнице в гости, где между ними снова вспыхнул конфликт.

В этот раз обиды за душевные и физические раны взяли свое, поэтому фигурант схватил нож и расправился с бывшей любовницей. Осознав содеянное, он решил сам явится в полицию и рассказать свою трагическую историю.

Полицейские с помощью сотрудников МЧС проникли в злополучную квартиру в Артеме, где и обнаружили тело 34-летней хозяйки жилища. Подозреваемый в преступлении полностью признал свою вину и был отправлен в СИЗО. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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