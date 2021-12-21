Скупщика краснокнижных дериватов в Приморье «принимали» ФСБ и ОМОН

Подозреваемому грозит крупный штраф и до пяти лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженец Кировского района предстанет перед судом за незаконную добычу и продажу дериватов краснокнижных животных и растений. Мужчина занимался скупкой и продажей лап медведя и корней женьшеня, используемых в восточной медицине.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что выйти на след контрабандиста оперативникам удалось благодаря информации от местных жителей. Задержали любителя наживы сотрудники погрануправления ФСБ и бойцы ОМОНа.

Как выяснилось, все дериваты мужчина хранил в хозяйственных постройках на территории продуктовой базы, где и происходила незаконная скупка частей животных. Во время обыска оперативники нашли больше 50 лап и почти 20 желчных пузырей гималайского и бурого медведей. Кроме того, в закромах у контрабандиста было больше 100 корней краснокнижного женьшеня, часть из которых он уже положил в бутылки с водкой, чтобы получить лечебную настойку.

После задержания 61-летний мужчина признался, что скупал дериваты у местных, чтобы потом перепродать и подзаработать. Основными покупателя у предприимчивого приморца были клиенты из Китая.

По факту незаконной добычи и продажи корней женьшеня и частей животных возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит крупный штраф и до пяти лет лишения свободы.

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