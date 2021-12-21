Жительница Приморья на легковушке протаранила полицейский ВАЗ

Авария произошла буквально на ровном месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Невнимательность зачастую становится причиной различных аварий, в результате которых страдают не только авто, но и люди. В очередной раз к ДТП в Приморье привел смартфон, на который отвлеклась автомобилистка, протаранившая полицейскую машину.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что авария с участием служебного авто произошла в утренние часы на улице Пушкина в Дальнереченске. Причиной дорожного происшествия стала невнимательность хозяйки Nissan Tiida Latio, которая читала сообщения и разговаривала по мобильнику.

Девушка отвлеклась от дороги, поэтому совершила опасный маневр и врезалась в машину полиции ВАЗ. К счастью, в результате никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД установили, что виновница аварии вообще не имеет полиса ОСАГО, за что ранее ее уж штрафовали. В свое оправдание девушка только заявила, что не могла пропустить важный звонок, поэтому и не смотрела на дорогу.

После оформления ДТП на лихую автомобилистку составили протоколы за нарушение правил движения, отсутствие страховки и разговоры по телефону за рулем. Теперь ей предстоит не только выплатить штрафы, но и оплатить ремонт полицейского авто.

Как ранее сообщала «КП – Владивосток», в Уссурийске водитель кроссовера отвлекся и протаранил машину транспортных полицейских. Из-за невнимательности автомобилиста пострадали сразу три сотрудника органов внутренних дел.

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