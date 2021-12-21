Агрессивный бугай-водитель из Владивостока нокаутировал пожилого мужчину за замечание

Приморцы готовы устроить самосуд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье разыскивают водителя, который возомнил себя борцом ринга. На камеры очевидцев попала ситуация, в которой агрессивный мужчина ударил дедушку. Последний сделал замечание молодому водителю, за это пенсионеру показали средний палец, затем и вовсе попытались нокаутировать.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (vtoryak.vdk). Приморцы, опубликовавшие видео, интересуются, можно ли привлечь нарушителя к ответственности (спойлер: можно). На кадрах можно разглядеть госномер автомобиля, а значит, поиски не составят труда.

Сам "фигурант" быстренько умчался, когда к пенсионеру подошли несколько мужчин, чтобы помочь. В комментариях водитель стал объектом чуть ли не всенародной ненависти: приморцы грозятся, что устроят самосуд.

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