Спасатели прекратили поиски пропавшего в Уссурийском заливе катера с рыбаками

Пропавший рыбак и катер Ямаха. Фото: instagram.com/igirra

Специалисты МЧС Приморья 21 декабря перестали искать двух рыбаков на катере Yamaha FR26, пропавшего 16 декабря. Работы, к сожалению, ни к чему не привели: обследовали уже 110 квадратных километров береговой черты, 29 тысяч квадратных километров акватории водоемов, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю. Проходящим мимо судам разослали ориентировку.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", к поискам привлекли четыре судна, вертолет МИ-8, самолет АН-26. Рыбаки пропали 16 декабря, сообщение поступило в МЧС 17 декабря. Двое мужчин, вопреки запрету выхода маломерных судов в море, отправились на рыбалку. С 19:00, предположительно, в районе острова Рейнеке, был последний звонок.

Напомним, клич по всему краю подняла супруга одного из рыбаков. Регулярно она публикует в соцсети просьбы о помощи.

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