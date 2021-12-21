Во Владивостоке оборванный провод упал на движущиеся машины

Авария произошла вечером 21 декабря. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Электрический кабель упал на движущиеся машины на пересечении улиц Набережная и Тигровая, недалеко от школы №13 и известной гостиницы, во Владивостоке. Обрыв произошел вечером во вторник, 21 декабря. Под проводом оказались кроссовер, которому в итоге пришлось сдавать назад, и большегруз, которому ничего не оставалось делать, как медленно выезжать из-под кабеля.

Отметка с происшествием сразу же появилась на онлайн-картах.

«Комсомольской правде – Владивосток» удалось заснять момент «выруливания» автомобилей из потенциально опасной ловушки. Также редакция обратилась за комментарием в МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», однако на момент публикации ответ не был получен.

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