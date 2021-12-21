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Владивосток21 декабря 2021 10:20

Мэр Владивостока хочет трамваи, как в Красноярске

Константин Шестаков намерен заняться обновлением электротранспорта
Авторы (2):
Милана СОКОЛ
Милана СОКОЛ
Екатерина ТИХАЯ
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«Хочу также!» – поделился глава города.

«Хочу также!» – поделился глава города.

Фото: Милана СОКОЛ

До Нового года осталось немногим больше недели, поэтому самое время устраивать встречи, подводить итоги и строить планы. Мэр Владивостока Константин Шестаков организовал мероприятие для журналистов, на котором признался – он завидует другим городам и регионам, где ездят новые трамваи.

– Я никогда не думал, что буду так искренне завидовать наличию трамвая в других регионах. Хочу также! И поверьте, со своей командой мы готовы притащить это сюда, в город Владивосток, – сказал глава дальневосточной столицы.

Шестаков уверен, что это позволит улучшить жизнь владивостокцев.

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