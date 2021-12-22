Экс-полицейский, сбивший пенсионерку насмерть во Владивостоке, пойдет под суд

Трагедия случилась, когда бывший сотрудник ехал в служебном автомобиле Фото: Олег ЗОЛОТО

Расследование трагедии завершили в СУ СК РФ по Приморью. Под суд пойдет ныне бывший полицейский, который насмерть сбил пожилую женщину на служебном автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, чудовищная авария произошла 13 сентября 2021 года. Полицейский не уступил дорогу пешеходу и наехал на 62-летнюю женщину: ее доставили в больницу, но спасти потерпевшую не удалось.

Ответственность грозит фигуранту по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения. Скоро он окажется на скамье подсудимых.

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