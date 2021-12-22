А вам слабо? Бабушка объявила войну ледяному насту во Владивостоке

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Во Владивостоке пенсионерка-героиня лично взялась за борьбу с наледью в городе. "Сама дважды лупанулась, жалко следующих", - рассказала она очевидцам. Об этом "Комсомольской правде - Владивостоке" стало известно из соцсетей (news.vl).

Подписчица сообщила, что бабушка вышла на тропу войны, так как администрация города не реагировала на жалобы женщины - пришлось организовать самостоятельную уборку ото льда. Убирается пенсионерка в районе Тихой с помощью лопаты.

- Вместо городской службы, обзвонила всех, никому не надо, - объяснилась женщина.

Приморцы в комментариях в восторге от поступка старушки, но вот всем остальным досталось:

"Мальчики ходят, снимают!"; "И никто не помог..."; "Стыдно за такую администрацию", "Ну а вам, автор, слабо?" - пишут приморцы.

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