Приморские школьники поучаствуют в создании цифрового ботанического атласа

Фото: ПАО «МТС»

ПАО «МТС» и Государственная Третьяковская галерея объявляют о запуске новой конкурсно-образовательной программы для детей и подростков в рамках флагманского благотворительного проекта МТС «Поколение М». Школьники в онлайн-режиме познакомятся с особенностями ботанической иллюстрации, научатся изображать растения родного края акварелью и получат шанс увидеть свои эскизы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в Третьяковской галерее.

На онлайн-платформе pokolenie.mts.ru ребят от 11 до 18 лет ждет серия мастер-классов, в ходе которых музейные педагоги расскажут о тонкостях работы акварельной краской. Вдохновляться школьники будут творчеством выдающегося скульптора, художницы и автора акварельного гербария Анны Голубкиной. В видеоформате ребята узнают интересные факты об ученице Родена, самом ярком представителе стиля модерн в скульптуре, и даже побывают на виртуальной экскурсии в ее доме-мастерской, который в данный момент закрыт на реставрацию.

Все желающие дети и подростки также смогут поучаствовать во всероссийском конкурсе, для этого необходимо в любой технике подготовить эскиз рисунка растения Приморья и загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Лучшие работы войдут в ботанический атлас России, который будет составлен из работ победителей и представлен в мультимедийном формате на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре 2022 года.

– В Приморье в рамках проекта «Поколение М» ежегодно проводятся различные творческие активности: мастер-классы, конкурсы, выставки, прослушивания в творческие ВУЗы. Множество талантливых ребят из Приморья добились успеха с помощью проекта. Юная художница Лиза Слепышева прошла стажировку в модном доме Юлии Далакян. Рисунки Семена Болотова и Валерии Титовой украсили «Энциклопедию будущего», а снимки Анастасии Федоренко – всероссийскую фотовыставку «Поколение Мира. Уверена, что новый конкурс тоже вызовет интерес у юных приморских художников, и мы увидим их работы в ботаническом атласе России, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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