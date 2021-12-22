"Явно целился": водитель во Владивостоке заверил, что стал жертвой автоподставы

Фото: принтскрин видео, dps_vl

Приморцы бурно обсуждают небольшое ДТП в районе Иртышской - Столетия во Владивостоке. Примечательно оно тем, что владелец пострадавшего авто утверждает, что стал жертвой автоподставы.

Водитель микроавтобуса двигался по полосе со стороны проспекта Столетия, при этом Mazda, выезжая с дороги, якобы аккуратно врезался в бок микроавтобуса. Приморцы в комментариях под публикацией, где опубликовали видеозапись с регистратора, начали бурные споры. Многие утверждают точно: автоподстава. Другие же имеют другую точку зрения:

"Там стоит знак, виновата "Мазда"; "Бил прямо и уверенно"; "Сейчас любое ДТП будем считать автоподставой?"; "Явно целился", - пишут жители.

Напомним, проблема автоподстав действительно актуальна для края. Приморье в красной зоне ОСАГО, более того, заметен дефицитов полисов: автостраховщики ограничивают продажи из-за возросшего числа липовых ДТП.

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