Водителя, предлагающего услуги убийства и шантажа прямо "с дороги", нашли в Приморье

"У кого остались нерешенные вопросы?" - спрашивают очевидцы. Фото: nadega.inform

К оригинальному маркетинговому ходу прибегнул водитель из Надеждинского района Приморья. На заднем стекле своего автомобиля он разместил номер с перечнем нетривиальных услуг:

- Заказные убийства, шантаж, вымогательства, профессиональные грузчики, - гласит сообщение. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (nadega.inform).

Указан и номер телефона - вероятнее всего, такой ход придуман для привлечения внимания к основной деятельности предпринимателя (услуги грузчиков). Взгляды явно приковывает: очевидцы начали фотографировать машину бизнесмена на улицах. Стоит отметить, столь примечательная реклама может привлечь и внимание правоохранительных органов.

- К нему еще за антирекламу не постучались? - шутливо пишут приморцы.

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