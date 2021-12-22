Олег Кожемяко: в Приморье в 2022 году привлекут больше 230 миллиардов рублей инвестиций

ВРП вырос на 5%, сообщил губернатор. Фото: правительство Приморского края

Ежегодное инвестиционное послание огласил губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне, 21 декабря. Он сообщил, что исходя из амбиций региона и президента РФ, в следующем году в экономику Приморья привлекут более 230 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Задача серьезная, осилить ее возможно только с привлечением капиталов предпринимателей малого и среднего звена.

- Мы вместе должны сделать Приморский край местом, где хотелось бы жить и работать. Чтобы нам выполнить задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным, в следующем году необходимо привлечь в экономику региона инвестиций не меньше, чем 230 миллиардов рублей, как минимум 314 тысяч человек должны быть заняты в малом бизнесе, - заявил Кожемяко.

Приморью, несмотря на ковидные ограничения, задержки грузов и рост инфляции, прогнозируют экономический прогресс. По данным пресс-службы, валовой продукт региона составит 1,195 триллиона рублей - это на 5% прошлогоднего показателя. Индекс промышленной продукции составил 140% к 2020 году, заявил Кожемяко.

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